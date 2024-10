Violences sur mineurs en famille d'accueil: des "recadrages", se défend l'un des principaux prévenus

"Qu'on me dise que j'ai mis des gifles à un jeune, oui, mais des coups, non jamais", a martelé le prévenu, le teint rougeaud, alternant réponses hésitantes, faites de "je ne sais plus", et froideur déconcertante, durant ses cinq heures d'interrogatoire.

De nombreux épisodes de brutalité ont pourtant été rapportés par les victimes, scènes souvent choquantes et particulièrement douloureuses à entendre.

Comme en mai 2017, lorsque Mathias, âgé de 14 ans, dit avoir été saisi au niveau de la gorge par Julien M., alors fortement alcoolisé. Ce dernier lui aurait baissé le pantalon, avant de lui uriner dessus.