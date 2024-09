Viols de Mazan: face aux 51 accusés, la victime raconte comment son monde "s'est effondré"

"Mon monde s'écroule, pour moi tout s'effondre": calme et déterminée, face à son mari et aux 50 autres hommes accusés de l'avoir violée, pendant dix ans, la principale victime a raconté jeudi ce jour du 2 novembre 2020 où elle a tout découvert.

Puis, pendant près d'une heure et demie, elle déroule sa version de ce dossier, pour sa première prise de parole depuis le début d'un procès hors norme entamé lundi, à Avignon, devant la cour criminelle de Vaucluse.

"Les policiers m'ont sauvé la vie, en investiguant l'ordinateur" de son mari, explique la septuagénaire, calme, précise, ne qualifiant plus son époux, dont elle est en cours de divorce, que par son patronyme.

Puis celui-ci lui montre des photos.

Sur l'image, "je suis inerte, dans mon lit, et on est en train de me violer. C'est des scènes de barbarie. Mon monde s'écroule, tout s'effondre, tout ce que j'ai construit en 50 ans. Franchement, c'est des scènes d'horreur pour moi", explique-t-elle, devant la cour, composée de cinq magistrats professionnels.

- "Poupée de chiffon" -

"Ils me considèrent comme une poupée de chiffon", insiste la mère de famille, sous le regard de sa fille et de ses deux fils, à ses côtés depuis le début des audiences.

Ce jour-là, elle refuse par contre de regarder les vidéos. Ce qu'elle n'acceptera de faire qu'en mai 2024, à l'approche du procès, sur les conseils de son avocat. "Elles sont plus atroces les unes que les autres", a-t-elle insisté jeudi. "Des scènes de barbarie, des viols, je me demande comment j'ai pu tenir", ajoute-t-elle, estimant avoir été "sacrifiée sur l'autel du vice".