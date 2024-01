Alerte rouge levée sur l'île de La Réunion après le passage du cyclone Belal

Alors que le cyclone a frappé mardi l'île Maurice, plus à l'est dans l'océan Indien, les autorités du territoire ultramarin ont décidé de "lever l'alerte rouge à partir de 12H00 aujourd'hui" (09H00 à Paris), a déclaré le préfet de l'île Jérôme Filippini devant la presse, appelant les Réunionnais à rester prudents, notamment sur les routes.

"Côté infrastructures, 42% des habitants n'ont plus internet, 40% des antennes relais sont hors-services, 32% des foyers n'ont pas d'électricité, 17% ont un accès compliqué ou impossible à l'eau, et 7% ne reçoivent plus la TNT et la radio", a énuméré le préfet.

Le réseau routier a lui aussi été impacté par des éboulements, des coulées de boues et la projection d'arbres arrachés par les vents.

Les travaux de déblaiement sont en cours depuis lundi et "la quasi-totalité des grands axes seront rouverts à midi (heure locale)", a précisé Eric Boiteux, le directeur d'exploitation à la direction des routes de La Réunion.