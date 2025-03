Amaigrie et creusée: la santé de l'astronaute Suni Williams inquiète après son retour sur Terre

Des experts, consultés par nos confrères du Daily Mail, expliquent que la maigreur des poignets pourrait être le signe d’une perte de poids rapide, d’une perte de masse musculaire dans les bras et d’une diminution de la densité osseuse. La perfusion au poignet pourrait servir à administrer des électrolytes et à prévenir la déshydratation.

En raison de changements dans leur métabolisme, les astronautes dans l’espace ont besoin de deux fois plus de calories que les personnes vivant sur Terre. "Ils doivent manger entre 3.500 et 4.000 calories par jour pour maintenir leur poids actuel", précisait la source de la Nasa au New York Post. "Et si ce n’est pas le cas, le poids chute rapidement".

Les femmes plus à risque

Les femmes sont plus fortement impactées par un voyage dans l’espace, affirme plusieurs études de la Nasa. Une étude de l’agence spatiale datant de 2023 montre ainsi que les femmes astronautes perdent leur masse musculaire beaucoup plus rapidement que leurs homologues masculins.

Actuellement, Suni Williams et Butch Wilmore ont été transférés au Centre spatial Johnson à Houston, où ils suivront un programme de réhabilitation de 45 jours.