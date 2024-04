Amazon triple son bénéfice trimestriel grâce au cloud et à l'IA

Amazon a vu son chiffre d'affaires et son bénéfice net progresser au-delà des attentes du marché au premier trimestre, notamment grâce à sa branche de cloud, AWS, qui capitalise sur l'appétit des entreprises pour les services d'informatique à distance et d'intelligence artificielle (IA).

Son chiffre d'affaires a grimpé de 13% sur un an, à 143,3 milliards de dollars, et son bénéfice net est ressorti à 10,4 milliards, plus du triple de l'année dernière à la même période, d'après un communiqué publié mardi.