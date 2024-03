Analyse: la revendication de l'Etat islamique sur l'attaque de Moscou est-elle crédible?

Partager:

L'attaque au Crocus City Hall de Moscou a été revendiquée par le groupe terroriste État islamique, par voie de communiqué. Pour analyser cette revendication, le criminologue à l'Université de Liège Michael Dantine était invité dans le RTL info 13H. Est-elle crédible? Oui, pour ce spécialiste. "Ce n'est que la réappropriation, par un mouvement terroriste, d'un attentat", dit-il. "Oui, elle est crédible. D'autant plus qu'elle a été formulée sur un canal Telegram, clairement identifié comme appartenant à l'État islamique. Mais c'est globalement le tableau qui est plausible. On sait l'opposition très forte entre l'État islamique et la Russie, et Poutine en particulier. Notamment, parce que la Russie a été l'allié de Bachar al-Assad, là où l'État islamique a voulu installer son califat", explique Michael Dantine. À lire aussi Au moins 115 morts après une attaque terroriste à Moscou: les victimes ont été tuées "par balles" ou par "empoisonnement" aux fumées

Ce criminologue rappelle qu'il y a aussi eu un avertissement des autorités américaines quant à l'éminence possible d'un attentat lié à des grands rassemblements. Et puis, Michael Dantine pointe le choix de la cible de l'attaque : "C'est un concert, ça nous rappelle le Bataclan. Ça nous rappelle aussi, plus proche de chez nous, cet attentat déjoué au Botanique. Et donc on sait que c'est ce qu'exècrent les islamistes. Donc tout cela forme évidemment quelque chose de parfaitement plausible", développe-t-il. L'EI, un groupe mort? Alors qu'on pensait le groupe terroriste Etat islamique mort, et qu'il ne pouvait plus commettre d'attaques de grande ampleur... Le massacre d'hier sembler prouver le contraire. Mais "il ne faut pas se tromper", souligne Michael Dantine. "Dans un pays comme le nôtre par exemple, c'est beaucoup plus les idées de l'État islamique qui sont dangereuses : des individus qui s'en saisiraient, voire quitte à se regrouper à l'échelon local, mais sans être commandés. En revanche, la branche afghane, l'État islamique au Khorasan, elle est pointée dans des rapports récents comme étant peut-être le dernier bastion de la capacité de l'État islamique de téléguider des attaques et de les organiser." À lire aussi "Kiev n'a aucun intérêt à mener une telle attaque": quels sont les liens entre l'attaque terroriste à Moscou et l'Ukraine ?