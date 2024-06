Antony Blinken arrivé en Egypte pour promouvoir une proposition de trêve à Gaza

Le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, est arrivé lundi au Caire, première étape d'une nouvelle tournée au Proche-Orient pour promouvoir un cessez-le-feu dans la bande de Gaza après un peu plus de huit mois de guerre entre le mouvement islamiste palestinien Hamas et Israël.

Au Caire, il doit rencontrer le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, avant de se rendre en Israël plus tard dans la journée pour rencontrer le Premier ministre Benjamin Netanyahu mais aussi Benny Gantz, figure-clé centriste du cabinet de guerre qui vient de démissionner, selon un haut responsable américain.

Ce dernier redouble d'efforts pour arrêter une guerre particulièrement meurtrière pour les civils et qui menace de lui aliéner une partie de son électorat avant la présidentielle de novembre.

Selon le plan présenté par le président américain, Israël se retirerait des centres de population de Gaza, et le Hamas libérerait les otages. Le cessez-le-feu durerait d'abord six semaines, avant d'être prolongé au fur et à mesure que les négociateurs chercheraient à cesser définitivement les hostilités.

Mais le Hamas, dont l'attaque menée en Israël le 7 octobre a déclenché la guerre et entraîné une riposte israélienne implacable dans la bande de Gaza, n'a toujours pas réagi officiellement.