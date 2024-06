Au Caire, Blinken appelle à faire pression sur le Hamas pour qu'il accepte une trêve

Antony Blinken a entamé sa huitième visite dans la région depuis le 7 octobre, lorsqu'une attaque sans précédent du Hamas sur le sol israélien a déclenché une guerre dévastatrice dans le territoire palestinien.

Lors d'entretiens à huis clos auxquels participait également le chef du Renseignement égyptien, Abbas Kamel, M. Blinken et le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, ont discuté des "efforts conjoints pour parvenir à un cessez-le-feu et à un échange d'otages et de prisonniers", selon un communiqué de la présidence égyptienne.