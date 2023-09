"Aux USA, c'est un sujet comme un autre": le salaire, un sujet tabou en Belgique ?

Pour Jerenia, carrossier, le salaire n'est pas un sujet qu'il préfère éviter. "Je gagne 2.000 euros par mois. Et, à l'heure actuelle, il faut être deux salaires pour vivre", explique-t-il. Entre collègues ou amis, le mystère plane souvent. Le sujet est vu comme sensible, peu professionnel.

Les USA, une autre mentalité

Et si parler de son salaire pouvait s'avérer plus risqué que prévu ? Émilie Maroit, psychologue et conseillère en prévention, explique que : "Parler de son salaire, c'est aussi accepter de se comparer aux autres et que les autres se comparent à soi, avec tout ce que cela peut engendrer : frustration, jalousie, mais aussi éventuellement un sentiment d'infériorité ou de supériorité (…)".

Contrairement à l'Europe, la rémunération est un sujet de conversation comme un autre aux USA. "Culturellement, ils sont plus libérés. C'est quelque chose qui est fréquent, notamment dans les offres d'emplois qui sont publiées où on indique le salaire annuel. En Europe, ce n'est pas encore le cas, mais ça commence. Certaines sociétés commencent à le communiquer, mais c'est à double tranchant. Soit ça attire certains qui se disent "Waaw un super salaire", ou parfois ça empêche certains de postuler", précise Cédric Desmet, directeur régional de Robert Half.