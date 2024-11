Avec Trump, le climatoscepticisme de nouveau au pouvoir: il a promis de "forer à tout va"

L'élection à la Maison Blanche de Donald Trump, ouvertement climatosceptique et favorable au pétrole, va marquer un tournant à 180 degrés de la politique environnementale et climatique des Etats-Unis, deuxième plus gros émetteur mondial de gaz à effet de serre.

Le républicain a promis durant sa campagne de "forer à tout va" et remis ouvertement en doute la réalité du changement climatique, à rebours de la politique de transition énergétique engagée par son prédécesseur Joe Biden. "Nous avons plus d'or liquide que n'importe quel pays dans le monde. Plus que l'Arabie Saoudite ou la Russie", s'est encore félicité le magnat dans son discours de victoire, en référence au pétrole et au gaz.

Sa victoire va sans aucun doute entraîner un désengagement des États-Unis de la diplomatie climatique. Conséquence immédiate, sans même attendre son investiture en janvier: la voix des négociateurs américains à la COP29, qui s'ouvre lundi en Azerbaïdjan, s'en trouvera affaiblie.