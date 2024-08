Bangladesh : le prix Nobel Muhammad Yunus prête serment en tant que chef du gouvernement intérimaire

Parmi les autres membres du gouvernement intérimaire, qui ont tous le titre de "conseillers" et non de "ministres", figurent Nahid Islam et Asif Mahmud, les dirigeants du mouvement étudiant lancé début juillet et qui a eu raison de Sheikh Hasina.

Ce gouvernement comprend également Touhid Hossain, ancien chef de la diplomatie, Hassan Ariff, ex-procureur général et Syeda Rizwana Hasan, une avocate spécialisée dans les questions environnementales et Asif Nazrul, un éminent professeur de droit et écrivain.

A son arrivée dans le pays à la mi-journée en provenance de Paris, l'économiste de 84 ans avait salué devant la presse et ses partisans un "jour glorieux" et "une deuxième indépendance" pour le pays, en référence à l'indépendance du pays en 1971 à l'issue de la troisième guerre entre le Pakistan et l'Inde.