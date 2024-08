Blinken appelle tous les protagonistes au Proche-Orient à "casser ce cycle" de violences

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a exhorté lundi tous les protagonistes des conflits au Proche-Orient à "casser ce cycle" de violences notamment en scellant un cessez-le-feu dans la bande de Gaza entre Israël et le Hamas.

Le secrétaire d'Etat a assuré que les Etats-Unis faisaient tout pour prévenir un risque de confrontation militaire entre l'Iran et Israël depuis l'assassinat du chef du mouvement palestinien Hamas, Ismaïl Haniyeh. "L'escalade n'est dans l'intérêt de personne. Cela ne peut conduire qu'à plus de conflits, de violences et d'insécurité. Il est ainsi crucial que nous cassions ce cycle en parvenant à un cessez-le-feu à Gaza", a plaidé M. Blinken devant la presse au département d'Etat.