Blocage de l'aide vers Gaza: l'Égypte et Israël se rejettent la responsabilité

L'Égypte et Israël se sont rejetés la responsabilité mardi du blocage de l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza par le point de passage de Rafah, dans la pointe sud du territoire palestinien.

Défiant les mises en garde internationales, l'armée israélienne mène depuis une semaine des incursions dans l'est de Rafah et a pris le contrôle du côté palestinien du passage frontalier avec l'Égypte, porte d'entrée névralgique pour les convois d'aide humanitaire et de carburant.

Depuis lors, l'Égypte refuse de coordonner avec Israël l'entrée de l'aide dans la bande de Gaza, où une guerre oppose l'armée israélienne au mouvement islamiste palestinien Hamas.