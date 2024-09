Boxe: Alvarez inflige à Berlanga sa première défaite et reste roi du monde

Berlanga, invaincu avant ce combat (22 victoires dont 17 par KO), est allé au tapis au troisième round et a été mis en difficulté tout au long des douze rounds.

Après le gong du dernier round, les deux hommes se sont longuement étreints. "Je lui ai dit qu'il était mon idole", a confessé Berlanga, âgé de 27 ans et sept ans plus jeune qu'Alvarez. "Depuis que je suis enfant, je l'admire."

"J'ai fait du bon travail", a d'abord commenté sobrement Alvarez, donné vainqueur par 118-109 par deux juges et par 117-110 par le troisième, avant de se lâcher dans une tirade contre ses détracteurs: "Et maintenant, que vont-ils dire ? Que je combats des adversaires plus jeunes ? Avant ils disaient que je ne battais que des vieux. Maintenant, que vont-ils dire ? Ils parlent toujours", a lancé le Mexicain de 34 ans, bravache.

"Je suis le meilleur combattant du monde", a-t-il encore clamé, après avoir porté son bilan à désormais 62 victoires (39 KO), deux défaites et deux nuls, pour conserver ses ceintures WBA (World Boxing Association), WBC (World Boxing Council) et WBO (World Boxing Organization).