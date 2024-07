Bulgarie: les conservateurs échouent à former un gouvernement

Les conservateurs conduits par l'ex-Premier ministre Boïko Borissov, arrivés en tête aux législatives début juin en Bulgarie, n'ont pas obtenu mercredi la confiance des députés pour former un cabinet minoritaire et d'énièmes législatives semblent désormais inévitables.

Faute de partenaires, M. Borissov avait proposé un gouvernement de minorité que soutenait Delyan Peevski, le responsable du MDL qui fait l'objet de sanctions américaines et britanniques pour corruption.

Le candidat au poste de chef du gouvernement, Rossen Jeliazkov, n'a obtenu que 98 suffrages sur 240, soit les 68 de la formation conservatrice Gerb et 30 du parti de la minorité turque MDL.

Concrètement, le président Roumen Radev doit confier dans les prochains jours aux autres partis la tâche de former un gouvernement, mais aucune solution ne se profile tant le parlement est morcelé.

Cet échec devrait mener vers les septièmes législatives organisées depuis avril 2021 dans ce pays des Balkans en proie au plus grave blocage politique observé depuis la fin du communisme en 1989.

Mais le parti s'est divisé et les autres forces du Parlement ont refusé d'appuyer Gerb, dont l'image est entachée par des soupçons de corruption.

Les électeurs sont las de cette situation, le taux de participation étant passé de 83% en 1990 à 34% lors du dernier scrutin.

Une apathie qui inquiète les Chambres de commerce des États-Unis, de la France et de six autres pays européens. Dans une lettre ouverte, elles ont "appelé les députés au compromis" pour former un gouvernement, "dans une phase critique".