"C'est incroyable": le Japon remporte la Coupe du monde de la pâtisserie, la Belgique dans le top 5

La Coupe du monde de la pâtisserie a eu lieu du 20 au 22 janvier 2025 à Lyon, en France. Le concours existe depuis 1989 et fait s'affronter dix-huit équipes venues du monde entier. Le Japon a remporté la première place et conserve son titre. La Belgique arrive 5e.

L'équipe belge était composée de Marijn Coertjens, Dieter Charels et Raoul Andriessen, sous la direction de Jean-Philippe Darcis, pour cette édition 2025, dont le thème était le patrimoine mondial. Les 18 équipes devaient réaliser en 9 heures un entremet glacé, un dessert de restaurant, un show en chocolat avec 26 créations sucrées, et une sculpture en glace, sucre et chocolat.

Les Pastry Lions ont présenté un entremet glacé inspiré par le thème du saxophone, "Alors on saxophone !", composé de sorbet d'abricot rôti, glace au yaourt et citron vert, parfait d'abricot, coulis de gingembre-cerise et une base croquante. Ils ont ensuite proposé un dessert de restaurant inspiré par la célèbre bière belge aux cerises, combinée avec des saveurs typiquement belges telles que le chocolat et le spéculoos.

Pour leur show en chocolat sur les airs des artistes belges, ils ont présenté leurs créations sous forme de tubes à essai en chocolat (mélange maison), sablés au cacao, gelée de yuzu, confit de fraises des bois, crémeux de manjari, espuma au chocolat, le tout décoré de barbe-à-papa et de papillons sucrés.

Pour clôturer, ils ont créé des sculptures en glace, sucre et chocolat dans un style steampunk.

Depuis 1991, année de sa première participation à la Coupe du monde de la Pâtisserie (créée deux ans plus tôt), la Belgique a remporté une fois la médaille d'or (1995), trois fois la médaille d'argent (2007, 1999 et 1993) et trois fois la médaille de bronze (2011 avec Marijn Coertjens, 2009 et 2003).