"C'est l'oeuvre de criminels": que sait-on sur la "pandémie d'incendies" qui ravagent le Brésil?

Le Brésil brûle. Et pas seulement en Amazonie. Près des deux tiers du territoire du plus grand pays d'Amérique latine sont affectés par la fumée qui émane d'incendies hors norme.

Voici ce que l'on sait sur cette "pandémie d'incendies", selon l'expression de Flavio Dino, un juge de la Cour suprême.

Quelle ampleur?

Selon les données recueillies par les satellites de l'Institut national de recherches spatiales (INPE), un organisme public, 188.623 départs de feu ont été identifiés depuis le début de l'année au Brésil. C'est presque autant que le total de l'année dernière (189.926).

La situation s'est particulièrement aggravée en ce mois de septembre, avec 61.572 recensés en 17 jours, contre 46.498 sur tout le mois en 2023.

Et le nombre de foyers en Amazonie depuis le début du mois est déjà largement supérieur à celui de tout septembre 2019 (31.412 contre 19.925), quand la multiplication des feux dans la plus grande forêt tropicale de la planète avait suscité un tollé international et mis sur la défensive le président d'extrême droite Jair Bolsonaro (2019-2022).