Colombie: l'ex-président Álvaro Uribe demande l'annulation de son procès

Considéré comme l'un des hommes politiques les plus influents en Colombie, icône de la droite conservatrice, M. Uribe est accusé d'avoir "offert de l'argent liquide et autres avantages à certains témoins de faits délictueux pour qu'ils occultent la vérité", dans une affaire qui le lie à des groupes paramilitaires, selon l'accusation du ministère public.

Les victimes ont déploré de leur côté des retards constants et délibérés de la défense de l'accusé sur plus de six ans de procédure pour empêcher l'affaire d'avancer, alors qu'il reste un peu plus d'un an avant sa clôture en octobre 2025.

Lors de l'audience virtuelle mercredi, Me Granados a fait valoir que l'accusation avait apporté des modifications "substantielles" entre l'acte d'accusation initial et les charges finalement retenues. La procureure Marlenne Orjuela a défendu l'accusation comme étant "claire et précise" et maintenu qu'il n'y a pas de "variation significative" dans ses arguments.