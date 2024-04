Conflit israélo-palestinien: le Hamas "ne renoncera pas" à ses exigences pour parvenir à une trêve à Gaza

Le mouvement islamiste palestinien Hamas a indiqué samedi qu'il "ne renoncerait pas" à ses exigences pour un cessez-le-feu avec Israël, tout en annonçant l'envoi d'une délégation aux discussions prévues au Caire, après quasiment six mois de guerre dans la bande de Gaza.

"Les demandes de notre population et de nos forces nationales sont un cessez-le-feu complet, un retrait des forces d'occupation (Israël, ndlr) de Gaza, le retour des déplacés dans leurs quartiers, une liberté de mouvement, assistance et abri pour la population. Et un accord d'échange d'otages sérieux", indique un communiqué du mouvement palestinien.