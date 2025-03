Conversation téléphonique entre Trump et Poutine: l'appel est terminé

La conversation téléphonique entre les président russe et américain, Vladimir Poutine et Donald Trump, et qui portait notamment sur un projet américain de trêve en Ukraine, s'est achevée, a annoncé mardi le Kremlin, cité par les médias d'Etat russes.

"La conversation est terminée", a indiqué le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, cité notamment par l'agence de presse étatique TASS.

Plus d'informations à venir...