Crash d'avion en Corée du Sud: un récent rapport précise les causes de la catastrophe aérienne ayant fait 179 morts

Un rapport du gouvernement sud-coréen, publié lundi et relayé par les médias locaux, a confirmé la présence de plumes et de taches de sang d'oiseau dans les deux moteurs de l'avion de la compagnie à bas coûts Jeju Air qui s'est écrasé en décembre.

La pire catastrophe aérienne de Corée du Sud

Le 29 décembre 2024, un Boeing 737-800 transportant 181 passagers en provenance de Bangkok avait atterri sur le ventre à Muan, quelques secondes avant de se fracasser contre un mur en bout de piste et de prendre feu. Seuls deux membres d'équipage ont survécu et 179 personnes ont été tuées. Il s'agit de la pire catastrophe aérienne en Corée du Sud. "Les pilotes ont identifié un groupe d'oiseaux" à l'approche de la piste "et une caméra de sécurité a filmé" l'appareil "s'approchant d'un groupe de volatiles pendant la remise des gaz", indique le rapport du ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Infrastructure et des Transports.