Cuba: l'accumulation de déchets souille une Havane débordée

YAMIL LAGE

Des tas de déchets aux relents nauséabonds: La Havane est confrontée à une crise de la gestion des ordures, autre symptôme de la pénurie de carburant et de pièces détachées dont souffre l'île en proie à de graves difficultés économiques.

Chaque jour, dans la ville de 2,1 millions d'habitants, plus de 30.000 mètres cubes de déchets s'accumulent, soit 7.000 de plus qu'il y a un an, selon les chiffres officiels.