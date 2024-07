Décès inopiné à 46 ans de l'acteur Benji Gregory, ancien enfant-star de la série "Alf"

L'acteur Benji Gregory, surtout connu pour avoir incarné Brian Tanner dans la série "Alf" entre 1986 et 1990, est décédé inopinément à l'âge de 46 ans, a confirmé sa soeur au site américain TMZ. L'ancien enfant-star a été retrouvé mort le 13 juin dernier dans sa voiture sur un parking à Peoria, en Arizona.

Les causes de la mort ne sont pas encore connues avec certitude. L'acteur souffrait, selon sa soeur Rebecca, de dépression et de troubles bipolaires ainsi que de problèmes de sommeil. Le comédien se serait, selon certaines rumeurs, endormi dans sa voiture et aurait succombé à la canicule qui frappe actuellement l'Arizona. Son chien qui l'accompagnait est également mort.