"Des corps arrivent à l'hôpital en lambeaux": des frappes israéliennes font des dizaines de morts à Gaza

Benjamin Netanyahu, l'ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, et le chef de la branche armée du Hamas, Mohammed Deif, sont accusés de crimes contre l'humanité et crimes de guerre dans le conlit déclenché dans la bande de Gaza par l'attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre 2023 sur le sol israélien.

Le mouvement islamiste palestinien Hamas a lui salué la mise en cause des dirigeants israéliens comme une "étape importante vers la justice", sans mentionner le mandat d'arrêt annoncé simultanément par la CPI contre son dirigeant.

Israël combat aussi le mouvement pro-iranien Hezbollah au Liban, qui a ouvert un "front de soutien" à son allié palestinien depuis plus d'un an en tirant des roquettes sur le territoire israélien. Au Liban, Israël et le Hezbollah sont entrés en guerre ouverte le 23 septembre, et l'armée israélienne mène des incursions dans le sud du pays depuis le 30 septembre.

Après des discussions à Beyrouth, en vue d'obtenir une trêve entre les belligérants, l'émissaire spécial du président américain, Amos Hochstein, doit rencontrer jeudi en Israël M. Netanyahu.