Des mamans italiennes ont empoisonné leurs enfants à leur insu: "Les PFAS n'ont ni goût, ni couleur, ni odeur"

À 50 ans, Elisabetta Donadello fait partie des milliers de mères de la région qui ont découvert qu'elles avaient ingéré ce qu'on appelle des "polluants éternels" (PFAS), et qu'elles les avaient transmis à leurs bébés dans l'utérus et par l'allaitement.

Ses deux enfants, aujourd'hui âgés de 8 et 10 ans, ont des niveaux élevés de PFAS dans le sang, alors que l'exposition chronique aux PFAS, même à de faibles niveaux, a été associée à des lésions hépatiques, à un taux de cholestérol élevé, à des réactions immunitaires réduites, à un faible poids à la naissance et à plusieurs types de cancer.

Pas de goût, d'odeur

Quinze responsables de l'usine Miteni sont jugés à Vicence, accusés d'avoir sciemment déversé des PFAS dans un cours d'eau qui s'est ensuite déversé dans d'autres, polluant ainsi une vaste zone située entre Vicence, Vérone et Padoue.

Elisabetta Donadello fait partie d'un groupe de mères qui s'est constitué après avoir découvert que leurs familles avaient des traces de ces substances dans le sang. Elle vit à quelque 12 kilomètres de l'usine, aujourd'hui fermée, dans une maison située au-dessus d'une nappe phréatique polluée qui alimente le puits servant à arroser le jardin familial.

Elle a cessé d'utiliser le puits en 2015 et l'a confié, ainsi qu'une partie de son jardin, à des scientifiques de l'université de Padoue, afin qu'ils puissent étudier comment l'eau contenant des PFAS contamine les légumes. "La première année, ils ont planté des salades et des tomates. L'analyse du sol et de l'eau avant, pendant et après a démontré que les légumes, s'ils sont irrigués avec de l'eau contaminée, sont eux-mêmes contaminés", dit-elle.

Les légumes sont désormais arrosés à l'eau de pluie, mais la famille a cessé de manger les kiwis ou de faire de la confiture de raisin avec ses vignes, car ces plantes ont des racines profondes puisant directement dans la nappe phréatique. Selon Mme Donadello, des PFAS ont été retrouvés même dans les oeufs de ses poules élevées en plein air.

Mme Donadello et d'autres militants accusent les autorités régionales de Vénétie de ne pas avoir informé la population, de sorte que de nombreuses familles continuent de consommer des produits contaminés. "Les PFAS n'ont ni goût, ni couleur, ni odeur, et les légumes ont donc un goût fantastique", souligne-t-elle.

Paradis perdu

"Comment convaincre quelqu'un qui a mangé les choses qu'il a produites lui-même toute sa vie (...) d'arrêter de les manger ? Avec des données indiscutables, énoncées clairement et avec autorité", estime la mère de famille.

C'est terrible

Son père, âgé de 84 ans et passionné de jardinage, était lui-même réticent à l'idée d'arrêter d'exploiter ses terres, et il ne l'a fait que lorsqu'il a été mis face aux résultats des analyses de sang de ses petits-enfants. "C'est terrible pour quelqu'un qui est en contact avec sa terre de penser qu'il ne peut plus l'utiliser", dit-elle.

L'usine Miteni a fermé ses portes en 2018, mais la terre est encore imprégnée de PFAS, qui sont rejetés dans le torrent qui coule à côté quand il pleut. Mme Donadello est au bord des larmes face aux champs verdoyants et aux montagnes enneigées quand elle pense à ce qui était autrefois son "paradis".

"Il est douloureux de penser que de l'eau empoisonnée coule sous mes pieds, et qu'il en sera probablement ainsi pour toujours", dit-elle. "C'était la terre de mes grands-parents, la terre de mon père. Que vais-je laisser à mes enfants?".