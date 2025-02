Ma commune est-elle concernée par les PFAS? Voici comment le savoir en quelques clics

"On sélectionne une adresse. Je vais prendre les bureaux à Genappe...", illustre Yves Renson, directeur du département Eau potable de l'intercommunale InBW, on consultant la plateforme .

Ouvrir le robinet et en consommer l'eau, un geste quotidien, souvent anodin. Mais quelle est la qualité de cette eau de distribution ? Quelques clics suffisent pour la vérifier.

Dureté, acidité ou présence de PFAS, la plupart des distributeurs d'eau mettent en ligne les résultats des analyses effectuées sur le réseau.

"Donc, les 20 PFAS qui sont repris dans le code de l'eau, on doit les sommer. Et cette somme ne doit pas dépasser 100 nanogrammes (ng) par litre. Pour Genappe, on est à zéro, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de PFAS détectés", nous montre-t-on.

Autre exemple, à Villers-la-Ville, la commune voisine, ce taux est de 77 ng litre, plus qu'à Genappe, mais moins que les 100 ng imposés par la future norme européenne. "C'est un peu comme une prise de sang. Nous avons fixé les normes et nous mettons la valeur", explique Yves Renson.