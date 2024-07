Des pluies torrentielles font six morts dans le sud-ouest de la Chine

Six personnes ont été tuées dans des accidents liés aux pluies torrentielles qui ont frappé le sud-ouest de la Chine, ont rapporté jeudi des médias officiels, alors que le pays subit des conditions météorologiques extrêmes cet été.

Quatre personnes sont mortes dans des "catastrophes géologiques" et deux autres se sont noyées jeudi a indiqué le bureau départemental de lutte contre les inondations, cité par la chaîne CCTV.

Plus de 254 mm de pluie ont été mesurés dans certaines parties du comté, un record depuis que ces données sont collectées.

Près de 7.000 personnes ont été affectées par les pluies torrentielles et 170 d'entre elles ont été sommées d'évacuer, d'après la même source.

Selon Chine Nouvelle, une des personnes a péri après l'effondrement d'une maison et au moins trois autres ont été prises dans un glissement de terrain.

La Chine traverse un été marqué par des conditions météorologiques extrêmes, avec de fortes pluies sur l'est et le sud, et des vagues de chaleur répétées dans une grande partie du nord du pays.

Le pays est le premier émetteur mondial de gaz à effet de serre qui, selon les scientifiques, sont à l'origine du changement climatique et rendent plus probables les conditions météorologiques extrêmes. Pékin s'est engagé à faire baisser ses émissions de CO2, facteur de réchauffement de la planète, à partir de 2030 et à parvenir à des émissions zéro d'ici 2060.