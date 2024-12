Les rebelles syriens s'apprêtent à prendre formellement le pouvoir: ils promettent de châtier les responsables "des tortures contre le peuple"

En Syrie, les rebelles qui ont renversé le pouvoir ont promis de publier bientôt une liste noire de tortionnaires et de châtier ceux qui s'en sont pris au peuple syrien.

Les rebelles islamistes qui ont renversé le président syrien Bachar al-Assad ont juré mardi de châtier les responsables "des tortures contre le peuple" sous l'ancien gouvernement, tout en préparant leur prise formelle du pouvoir.

De son côté, Israël a mené lundi plus d'une centaine de frappes contre des sites militaires en Syrie, dont un centre de recherches à Damas, des dépôts d'armes et des navires de la marine syrienne à Lattaquié, sur la côte, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).

La défense civile syrienne a indiqué avoir éteint l'incendie qui s'est déclaré dans le centre de recherches après le bombardement, affirmant n'avoir observé aucune "fumée toxique inhabituelle" et aucun cas de suffocation, contrairement à des rumeurs qui se sont propagées sur les réseaux sociaux.