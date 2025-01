Des vents records, plus de 800.000 foyers privés d'électricité: la tempête Eowyn frappe l'Irlande

Transports à l'arrêt, écoles fermées et plus de 800.000 foyers sans électricité: la tempête Eowyn balaye vendredi matin l'Irlande avec des vents records et l'Ecosse se prépare à son passage.

Ces vents et les pluies qui les accompagnent, entraînent d'importantes perturbations, notamment dans les transports, et plus de 715.000 foyers, commerces et entreprises sont sans électricité.

"Les infrastructures électriques ont subi des dommages étendus et importants, sans précédent", a indiqué dans un communiqué l'opérateur public d'électricité ESB, qui a déjà prévenu que leur remise en état prendrait du temps.

"J'appelle tout le monde à rester en sécurité", a indiqué Micheal Martin, annonçant une réunion de crise immédiate avec les services de secours, l'armée et les opérateurs d'eau et d'électricité.