Deux fillettes tuées dans une attaque sur un bus scolaire au Pakistan

Plusieurs hommes armés ont ouvert le feu sur un bus qui transportait jeudi matin des enfants vers une école d'Attock, dans la région du Pendjab (est). Les victimes ont entre 5 et 10 ans.

Le mobile des auteurs n'est pas encore connu, a déclaré un responsable de la police. D'après les premières constatations, les autorités penchent pour une querelle entre deux familles, mais l'hypothèse d'un acte terroriste n'est pas non plus exclue, a-t-il ajouté. Par le passé, des militants islamistes, dont des combattants talibans, prenaient régulièrement pour cible des étudiants dans des écoles et des universités.

Le président pakistanais, Asif Ali Zardari, a condamné l'attaque.