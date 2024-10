Deux soldats israéliens tués par un drone "venant de l'est", selon l'armée

L'armée israélienne a annoncé vendredi que deux de ses soldats avaient été tués par un drone "venant de l'est", lancé depuis l'Irak et qui a touché une base militaire du Golan, selon la radio militaire israélienne.

Contactée par l'AFP, l'armée a déclaré que les deux soldats avaient été tués par une frappe de drone tiré de l'est, sans préciser de quel pays. Selon la radio militaire, deux drones "ont été lancés depuis l'Irak et ont pénétré sur le territoire israélien par le plateau du Golan" syrien annexé et occupé par Israël. Outre les deux soldats tués, 24 ont été blessés, selon la radio militaire.