Donald Trump a reçu plusieurs coups de fil importants après sa victoire: "Cela tranche avec la violence qu'on a connue durant cette campagne"

24 heures après son élection, le programme de Donald Trump est assez balisé. Il y a plusieurs temps forts qui l'attendent avant sa prise de fonction. Le président élu a eu plusieurs contacts importants ces dernières heures. Joe Biden l'a félicité par téléphone, et qui l'a invité à la Maison Blanche pour que les deux hommes puissent discuter d'une transition en douceur, entre leurs deux administrations.

Barack Obama a également félicité Donald Trump pour sa victoire, en précisant que "vivre en démocratie, c'est accepter que son point de vue de l'emporte pas toujours."

Et puis dernier coup de fil important, celui de Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien parle d'un "excellent" entretien pour renforcer leur collaboration, leur coopération pour "une paix plus juste".

A Palm Beach, l'atmosphère est plus calme, mais il règne par ailleurs toujours un parfum de victoire. "Hier/mercredi, nous sommes retournés dans les lieux symboliques de cette élection. A commencer par le bureau de vote où Donald Trump s'est rendu. Des panneaux appelant à voter pour lui sont toujours présents", indique Justine Pons. "La preuve que les gens ont toujours envie de montrer que le républicain a bien gagné. Près de son village, il y a encore des supporters présents pour l'acclamer. Dans le centre-ville, hier soir, l'heure était à la fête dans les cafés, dans les bars... Les gens arboraient leurs t-shits Donald Trump et on les entendait crier. Il y a ici un vent du victoire."