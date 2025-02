Donald Trump signe une nouvelle mesure anti-écologique: "Parfois elles se cassent, elles explosent"

Donald Trump a officialisé lundi l’abandon des restrictions sur les pailles, gobelets et couverts en plastique à usage unique au sein des ministères et agences fédérales. "On revient aux pailles en plastique", a-t-il déclaré depuis le Bureau ovale, justifiant cette décision par son opposition aux alternatives en papier.

"Ces choses-là ne marchent pas. Je les ai utilisées plusieurs fois, et parfois elles se cassent, elles explosent", a-t-il ajouté en signant le décret. Se positionnant régulièrement contre les politiques environnementales, Donald Trump qualifie la transition énergétique d’"arnaque" et défend une exploitation accrue des hydrocarbures.