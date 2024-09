Donald Trump va-t-il pouvoir interrompre Kamala Harris? Les règles pour leur débat historique ont été fixées

Kamala Harris et Donald Trump confronteront la nuit prochaine leurs deux visions radicalement différentes sur l’avenir des États-Unis lors d’un débat très attendu dans la course à la Maison-Blanche. Les modalités de ce débat sont enfin connues.

Après des semaines de va-et-vient sur le lieu, le jour, et les modalités de leur joute télévisée, la chaîne ABC a annoncé les règles qui seront en vigueur et qui ont été acceptées par les camps de Donald Trump et Kamala Harris.

L’équipe de Kamala Harris souhaitait garder les micros ouverts, en espérant que Donald Trump l'interrompe et se ridiculise, mais l’équipe du candidat républicain a catégoriquement refusé, accusant les démocrates de vouloir changer les règles.

ABC a finalement tranché : les micros des deux candidats ne seront ouverts que lorsque la parole leur sera donnée.

Ajoutez à cela que seuls les animateurs du débat seront autorisés à poser des questions qui ne seront pas connues à l'avance. Trump et Harris disposeront de deux minutes pour répondre à chaque question et une minute supplémentaire sera possible clarifier un propos. À la fin du débat, les candidats auront deux minutes conclure.

Une vraie bête politique

Ce débat verra s'opposer deux candidats radicalement opposés tant sur leur vision du futur des États-Unis d'Amérique que dans leur comportement. "Trump est un redoutable adversaire. C'est un bateleur, il connaît bien les médias. Il est capable de débiter un nombre incroyable de mensonges par seconde et de retourner son adversaire. C'est une vraie bête politique et médiatique. Kamala Harris l'est beaucoup moins de ce point de vue-là. C'est quelqu'un de raisonné et raisonnable, mais elle a tout de même l'expérience d'avoir été une ancienne procureure. Mais je dirais que c'est elle qui a le plus à perdre dans ce débat", décortique Serge Jaumain, historien à l'ULB et spécialiste des Etats-Unis.