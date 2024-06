Les combats "intenses" à Rafah sont "sur le point de se terminer", mais pas la guerre à Gaza, annonce le Premier ministre Israélien

M. Netanyahu a aussi indiqué qu'il n'accepterait aucun accord "partiel". "L'objectif est de récupérer les otages et de déraciner le régime du Hamas à Gaza", a-t-il ajouté.

Interrogé sur l'après-guerre à Gaza, Netanyahu a précisé qu'Israël aurait un rôle à jouer à court terme avec "un contrôle militaire". "Nous voulons également créer une administration civile, si possible avec les Palestiniens locaux, et peut-être avec le soutien extérieur des pays de la région, pour gérer l'approvisionnement humanitaire et, plus tard, les affaires civiles dans la bande de Gaza", a-t-il dit.

La bande de Gaza est dévastée par plus de huit mois de guerre depuis l'attaque sans précédent du Hamas contre Israël, qui a fait 1.194 morts, pour la plupart des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des chiffres officiels israéliens.