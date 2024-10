Douze cadavres dans une ville mexicaine qui enregistre 16 assassinats en deux jours

Des "narco-messages" ont été retrouvés près des corps dans lesquels un des cartels revendique les assassinats et menace la bande rivale, selon la même source.

Les cadavres de trois femmes et neuf hommes ont été retrouvés à Salamanca dans l'Etat du Guanajuato, a indiqué le parquet régional en charge de l'enquête.

La veille, quatre personnes avaient été tuées et cinq autres blessées lors de l'attaque d'un centre pour toxicomanes à Salamanca.

Les victimes présentaient des blessures par armes à feu et des signes de torture, d'après le parquet. Elles ont été retrouvées en cinq endroits différents (routes, ponts, avenues).

Deux cartels s'affrontent dans l'Etat du Guanajuato, Santa Rosa de Lima et Jalisco Nueva Generation. Un leader local de Santa Rosa de Lima a été arrêté, ont rapporté mercredi les médias mexicains.

Guanajuato résume tous les contrastes du Mexique. L'Etat est tout à la fois un couloir industriel et une destination touristique et culturelle, avec un festival de théâtre qui va commencer ce mois d'octobre. C'est aussi l'Etat qui enregistre le plus d'homicides parmi les 32 du Mexique.

La nouvelle présidente Claudia Sheinbaum doit présenter mardi son plan national de sécurité.