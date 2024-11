Élections américaines 2024: pourquoi l'Etat clé de Pennsylvanie est-il si convoité ?

"La Pennsylvanie est sur le chemin de la Maison-Blanche", dit-on aux Etats-Unis. Et pour cause, depuis 2008, le vainqueur de cet État devient président des États-Unis. C'est donc le gros lot de cette élection, et ça tient à un pur calcul électoral. En effet, la Pennsylvanie compte le plus grand nombre de grands électeurs des Etats clé. Ils sont 19, et ils sont déterminants pour obtenir la majorité au collège électoral et l'emporter.

Plus de 500 millions de dollars

C'est ici que les candidats ont passé le plus de temps en meeting, et c'est aussi ici où ils ont dépensé le plus d'argent, plus de 500 millions de dollars dépensés par les deux candidats. Dans cet Etat, il est difficile d'échapper à la publicité, aussi bien sur les autoroutes, que dans les boîtes aux lettres et à la télévision. Les habitants ont hâte que ça se termine, mais il faudra peut-être être patient, car la Pennsylvanie est un État indécis, à l'image de cette Amérique, pour cette élection.