Elle pourrait lui succéder: les médias nord-coréens qualifient la fille de Kim Jong-Un comme une "grande personne de conseil"

Les médias d'État nord-coréens ont qualifié samedi la fille du dirigeant Kim Jong Un, une adolescente, de "grande personne de conseil", un terme généralement réservé aux hauts dirigeants, laissant penser qu'elle pourrait un jour lui succéder.

Dans les versions anglaise et coréenne d'un reportage de l'agence de presse KCNA sur la visite d'une ferme par M. Kim et sa fille, la forme plurielle de cette expression honorifique est employée, semblant ainsi s'appliquer aux deux. "Les grands guides, accompagnés de cadres du parti, du gouvernement et de l'armée, ont fait le tour de la ferme", indique l'agence samedi dans un texte accompagné de photos de M. Kim et sa fille.