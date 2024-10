Eminem pour Kamala Harris, attaques verbales chez Donald Trump: à 13 jours du scrutin, les candidats se rendent coup pour coup

Aux Etats-Unis, la campagne électorale se poursuit. A 13 jours du scrutin présidentiel, les 2 candidats, Kamala Harris et Donald Trump, ne lésinent pas sur les moyens pour convaincre les américains : des grands meetings, des soutiens de poids et beaucoup de phrases-chocs.

"Je pense que Kamala Harris soutient un avenir pour ce pays où les libertés et bien d'autres seront protégées et respectées", estime le rappeur. Ensuite, Barack Obama interprète Lose Yourself, l'un des classiques d'Eminem : des talents de showman que l'ancien président met au service de la campagne de Kamala Harris au coude à coude avec Donald Trump dans les sondages.

Dans son sprint final, Kamala Harris multiplie les visites dans les États-clés, comme dans le Wisconsin, un État encore indécis qui pourrait faire basculer l'élection. Objectif : convaincre les conservateurs modérés de la rejoindre. "On voit qu'il est de plus en plus instable, mais vous n'êtes pas obligés de me croire sur parole. Écoutez les gens qui ont travaillé avec lui à la Maison-Blanche, dans le bureau Ovale et dans la salle de crise", raconte Kamala Harris.

Le duel est plus que jamais indécis et les deux candidats se rendent coup pour coup. De son côté, Donald Trump agit toujours avec la même technique, taper fort sur son adversaire. "Est-ce qu'elle boit ? Est-ce qu'elle se drogue ? Je ne sais pas", disait-il il y a peu.

A peine 15 jours avant cette élection scrutée par le monde entier et dont l'issue reste incertaine, les deux candidats se démultiplient sans s'épargner.