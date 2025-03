Emouvantes embrassades: une nouvelle équipe rejoint les astronautes bloqués depuis 9 mois dans l'espace

Une nouvelle équipe d'astronautes est entrée dimanche dans la Station spatiale internationale (ISS) pour y relever leurs collègues bloqués depuis plus de neuf mois, selon des images diffusées en direct.

Butch Wilmore et Suni Williams sont coincés à bord de l'ISS depuis juin dernier, à la suite de défaillances du vaisseau Starliner de Boeing qui les avaient acheminés. L'appareil, qui effectuait son premier vol habité, avait souffert de problèmes de propulsion et été jugé inapte pour les ramener sur Terre.

Peu après 06H45 heure belge, ces images ont montré les astronautes, arrivés à bord du vaisseau spatial Crew Dragon de SpaceX, en train d'embrasser et de serrer dans leurs bras leurs homologues en apesanteur dans la station spatiale.

Ce qui devait initialement être un voyage aller-retour de quelques jours s'est prolongé au-delà de neuf mois pour Wilmore et Williams, bien plus longtemps que les rotations classiques d'environ six mois des astronautes à bord de l'ISS. Ils pourraient entreprendre ce retour dès mercredi prochain, soit quelques jours après l'arrivée du nouvel équipage.

Leur séjour restera plus court que le record spatial américain de 371 jours établi par l'astronaute de la NASA Frank Rubio à bord de l'ISS en 2023, ou le record mondial détenu par le cosmonaute russe Valeri Polyakov, qui a passé 437 jours consécutifs à bord de la station spatiale Mir.

