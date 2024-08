En Chine, le parc du Tigre et du Léopard assure la survie d'espèces rares: "Un rétablissement aussi rapide est rare dans le monde"

Le parc national du tigre et du léopard du nord-est de la Chine a obtenu des résultats remarquables en assurant la survie des espèces emblématiques et en enrichissant l'écosystème régional grâce à des mesures de conservation efficaces.

Les tigres de Sibérie vivent principalement dans l'Extrême-Orient russe et dans le nord-est de la Chine. Le tigre de Sibérie est l'une des espèces les plus menacées au monde et une espèce phare de l'écosystème forestier. En 1998, on estimait que seuls 12 à 16 tigres de Sibérie sauvages vivaient en Chine.

"Les tigres de Sibérie sont extrêmement rares. Au début de ce siècle, il y avait moins de 20 tigres de Sibérie sauvages en Chine. Depuis la création du parc, leur population à l'intérieur de celui-ci est remontée à environ 70 individus. Le léopard de l'Amour est encore plus menacé. À la fin du siècle dernier, la population mondiale de léopards de l'Amour tournait autour de 50 individus, et il n'en restait qu'une dizaine en Chine. Actuellement, la population de léopards de l'Amour sauvages dans le parc a atteint 80 individus. Un rétablissement aussi rapide est rare dans le monde", a déclaré Guan Yun, directeur adjoint de l'administration du parc national du tigre et du léopard du nord-est de la Chine.

Le parc, dont les tigres de Sibérie et les léopards de l'Amour sont les espèces phares, protège non seulement leurs habitats, mais aussi l'ensemble des espèces animales et végétales.

"Le parc national des tigres et léopards du nord-est de la Chine, créé dans le but premier de protéger les tigres de Sibérie et les léopards de l'Amour, a également protégé 884 espèces de plantes supérieures et 397 espèces d'animaux vertébrés, tout en se concentrant sur les espèces phares que sont le tigre de Sibérie et le léopard de l'Amour", a déclaré M. Guan.