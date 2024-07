Enlèvement et meurtre de Célya: le suspect interné pour "idées délirantes"

Le quadragénaire, soupçonné d'avoir enlevé puis tué sa belle-fille de 6 ans dans la nuit de vendredi à samedi en Seine-Maritime, a été hospitalisé d'office dimanche en raison "d'idées délirantes" constatées durant sa garde à vue et levée en conséquence.

"Du fait de ses déclarations délirantes en garde à vue, (le suspect) a en effet été vu par un médecin psychiatre qui a notamment constaté +des idées délirantes de persécution, de complot et de filiation+ et des +hallucinations injonctives et hétéro-agressives+", a affirmé dans un communiqué le procureur de la République de Rouen, Frédéric Teillet.