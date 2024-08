États-Unis: Coca-Cola condamné à payer 6 milliards de dollars de redressement fiscal

Le géant américain des sodas Coca-Cola a reçu l'ordre de payer quelque 2,7 milliards de dollars de redressement fiscal aux Etats-Unis, soit environ 6 milliards de dollars en incluant les intérêts, pour avoir incorrectement comptabilisé son chiffre d'affaires à l'étranger entre 2007 et 2009, a-t-il annoncé vendredi.

"Coca-Cola considère fermement que l'IRS (le fisc américain, NDLR) et le tribunal fédéral des services fiscaux ont mal interprété et mal appliqué la réglementation en vigueur (...) et nous défendrons notre position vigoureusement en appel", a affirmé le groupe d'Atlanta (Géorgie) dans un communiqué.

La sanction porte sur les années 2007, 2008 et 2009. Elle représente un cumul sur ces trois années de 2,72 milliards de dollars, selon la décision rendue mercredi par le juge Albert G. Lauder. Mais, en incluant les intérêts, la facture de ce redressement fiscal grimpe à environ 6 milliards de dollars au 28 juin 2024, selon le communiqué de Coca-Cola et un document boursier déposé le 29 juillet.