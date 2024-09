Face aux violences sexuelles, le pape réaffirme que l'Eglise doit "demander pardon"

DIRK WAEM

Le pape François en visite en Belgique a assuré vendredi que l'Eglise devait "avoir honte" et "demander pardon" pour les violences sexuelles sur mineurs commises par des membres du clergé, alors que les attentes des victimes sont fortes dans ce pays marqué par des scandales.

"L'Eglise doit avoir honte et demander pardon, et chercher à résoudre cette situation avec l'humilité chrétienne, et faire tout son possible pour que cela ne se reproduise pas", a déclaré le jésuite argentin de 87 ans devant les autorités belges réunies au château de Laeken, résidence du couple royal à Bruxelles.