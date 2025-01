Footballeur, étudiante, parent: qui sont les victimes de l'attaque à La Nouvelle-Orléans

La plupart des victimes étaient très jeunes. Parmi les personnes qui ont perdu la vie, on retrouve Martin Bech, 27 ans. Il était trader à New York. Son nom est connu des fans de football américain puisqu’il a joué deux ans dans l’équipe universitaire des Tigers de Princeton.

Toujours parmi les victimes, on trouve beaucoup d’étudiants ou d’anciens étudiants comme Kareem Badawi, 18 ans, Hubert Gauthreaux, 21 ans, ou encore Nicole Perez, 27 ans, mère célibataire qui élevait son fils de 4 ans.

Nikyra Cheyenne Dedeaux avait 18 ans. Elle voulait devenir infirmière, comme sa mère. Elle allait commencer sa formation à la fin du mois. Ce soir-là, elle était avec un cousin et un ami qui ont tous les deux survécu.

Citons encore un certain Matthew Tenedorio, 25 ans. Ses parents, qui avaient dîné avec lui le soir-même, ont confirmé sa mort au média américain ABC News. Sa maman a témoigné: "Je lui ai seulement dit 'Je t'aime'. Bonne année. S'il te plaît, envoie-moi un message quand tu rentres à la maison. Et ce message n'est jamais arrivé."

Reggie Hunter, la victime la plus âgée…

L'homme avait 37 ans. Il dirigeait un entrepôt logistique depuis six ans et s'occupait de ses deux fils âgés de 12 ans et 18 mois. Il avait envoyé un message à sa famille quelques instants auparavant pour leur souhaiter la bonne année.

Cela fait donc 7 victimes dont l’identité est révélée. Pour l’instant, elles sont toutes américaines. Pour les autres, l'autopsie se poursuit.