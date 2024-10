Frappe israélienne près d'une usine automobile dans le centre de la Syrie

Cette aide, en provenance d'Irak, était destinée aux déplacés venus du Liban et entrés en Syrie ces dernières semaines, a-t-il ajouté.

Trois camions d'aide garés près d'une usine produisant des voitures iraniennes dans la zone industrielle de la ville ont été détruits, a précisé Rami Abdel Rahman, directeur de l'OSDH, basé à Londres et disposant d'un vaste réseau de correspondants à travers la Syrie.

Vendredi, une frappe aérienne israélienne a coupé la route entre le Liban et la Syrie, empruntée ces derniers jours par des dizaines de milliers de déplacés.

En Syrie, Israël frappe régulièrement des combattants pro-iraniens et du Hezbollah libanais, sans toujours revendiquer ces raids.

Selon les autorités libanaises, quelque 310.000 personnes, en majorité des Syriens, ont franchi la frontière entre le Liban et la Syrie ces dernières semaines, fuyant les bombes israéliennes qui s'abattent sur le Liban depuis le 23 septembre.

Israël, en guerre contre le Hezbollah, accuse le mouvement libanais d'acheminer des armes via le principal poste-frontière entre la Syrie et le Liban et a frappé la zone frontalière à plusieurs reprises ces derniers jours.