Fusillade mortelle dans une école américaine: au moins deux morts, un suspect mineur abattu

Les Etats-Unis paient un très lourd tribut à la dissémination des armes à feu sur leur territoire et à la facilité avec laquelle les Américains y ont accès.

Deux personnes ont été tuées lundi lors d'une fusillade dans une école chrétienne à Madison, dans le nord des Etats-Unis et un suspect mineur a été retrouvé mort, a déclaré la police.

Une porte-parole avait interrompu la conférence de presse pour donner un nouveau bilan de cinq morts, dont le tueur présumé et cinq blessés mais la police de Madison a ensuite revu ce bilan à la baisse. Tony Evers, gouverneur du Wisconsin, a déclaré sur son compte X "suivre de près" la situation, et a ajouté "prier pour les enfants, les enseignants, et toute la communauté de l'école Abundant Life en attendant davantage d'informations".

Le président Joe Biden est tenu informé de la situation, a fait savoir la Maison Blanche. "Prières demandées! (...) Nous sommes en train de suivre l'évolution de la situation. Nous partagerons des informations dès que nous le pourrons", a écrit l'école Abundant Life Christian School sur son compte Facebook.