A Gaza, des habitants terrifiés lors de l'opération de libération des otages

Explosions, tirs intenses, hurlements: des Palestiniens encore sous le choc racontent l'opération des forces spéciales israéliennes qui a permis la libération de quatre otages retenus dans le centre de la bande de Gaza, faisant plus de 270 morts, selon le Hamas. "Tout le camp a disparu sous la fumée et les flammes", décrit par téléphone à l'AFP Muhannad Thabet, un homme de 35 ans, vivant dans le camp de réfugiés de Nousseirat où a eu lieu samedi cette opération "difficile" selon l'armée israélienne.

"J'ai entendu des coups de feu, j'ai pensé que c'était les échanges habituels, mais très vite, j'ai entendu le bruit des avions de guerre et des bombardements s'abattre sur le camp, dans le coin de l'hôpital al-Awda et du marché" poursuit-il, "et soudain les gens se sont mis à courir dans tous les sens, sans savoir où aller". "Des maisons ont été détruites alors que leurs occupants étaient encore à l'intérieur, beaucoup de déplacés, de magasins ou de voitures étaient en feu à cause des bombardements." - Camion réfrigéré -

"Les gens hurlaient, les plus jeunes comme les plus vieux, les hommes comme les femmes", ajoute-t-il encore, "tout le monde voulait s’enfuir, mais bouger c'était aussi prendre le risque d'être tué dans les bombardements et les tirs". Sur des photos prises par un photographe de l'AFP quelques heures après la fin de l'opération, les rues du camp sont toutes recouvertes de poussière et de débris. Depuis le toit de l'immeuble où il vit, Mohammed Moussa dit à l'AFP avoir été pétrifié quand il a vu un char israélien entrer dans une rue, accompagné par des drones militaires, et couvert par des tirs d'artillerie continus.