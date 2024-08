Gaza: le Hamas affirme que Joe Biden donne un "feu vert" à la poursuite de la guerre

Cette proposition est "un renversement par rapport à ce qui a été approuvé par les parties le 2 juillet", sur la base du plan annoncé le 31 mai par M. Biden, et "une soumission américaine aux nouvelles conditions du terroriste Netanyahu", a dénoncé le Hamas.

Venu d'Israël, M. Blinken s'est entretenu mardi en Égypte avec le président égyptien, et doit se rentre ensuite au Qatar, dans l'espoir de convaincre les belligérants d'accepter la nouvelle proposition soumise par les États-Unis vendredi, après deux jours de discussions à Doha des médiateurs américain, qatari et égyptien, avec Israël.

Ce plan prévoit dans une première phase une trêve de six semaines accompagnée d'un retrait israélien des zones densément peuplées de Gaza et de la libération d'otages enlevés le 7 octobre, et dans sa deuxième phase, notamment un retrait total israélien de Gaza.