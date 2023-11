Gaza: "les attaques d'Israël doivent cesser", affirme Erdogan en visite en Allemagne

Ce dernier a pour sa part appelé à "ne pas remettre en question" le "droit d'Israël à se défendre": "Il est nécessaire de rendre possible, et non de remettre en question, le droit d'Israël à se défendre", a-t-il déclaré, qualifiant par ailleurs d' "irréfutable" le "droit à l'existence d'Israël", après que M. Erdogan a récemment paru remettre en cause la légitimité de l'Etat hébreu.

Le chef de l'Etat allemand Frank-Walter Steinmeier avait souligné "le droit à l'existence" d'Israël lors de son entretien avec M. Erdogan qu'il a rencontré plus tôt dans la journée.